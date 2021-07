L’inchiesta sulla riapertura delle discoteche la scorsa estate verso l’archiviazione.

Svolta sul caso delle riaperture delle discoteche dell’estate scorsa in Sardegna: si va verso l’archiviazione dell’inchiesta per epidemia colposa contro ignoti.

L’indagine era nata lo scorso novembre, dopo la messa in onda della trasmissione Report sulla Rai per fare luce sulla diffusione del covid in Sardegna partita dai locali notturni. Intervistati, i consiglieri regionali Angelo Cocciu e Giovanni Satta hanno raccontato di aver subito pressioni per far riaprire i locali.

In particolare, è stata esaminata l’ordinanza 38 emanata dal presidente della Regione Christian Solinas l’11 agosto 2020 scorso, quella che aveva concesso l’apertura delle discoteche nell’Isola. Le indagini quindi si sono concentrate su ordinanze, presunti pareri del Cts e presunte responsabilità in Regione.

