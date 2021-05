Si cerca un cameriere ai piani.

Si cerca a Golfo Aranci un aiuto cameriere ai piani per la stagione estiva. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro con il codice

1500021211000000000189587 e sarà attivo sul portale fino al 20 maggio 2021.

Il profilo ricercato dovrà occuparsi della pulizia, dell’igiene delle stanze e degli ambienti comuni, del riassetto e supporto all’attività di lavanderia. Le mansioni saranno finalizzate a garantire alti standard di ordine e pulizia in tutti gli spazi dell’hotel. L’attenzione all’igiene e alla cura dei dettagli rivestono un’ importanza fondamentale nello svolgimento di tutte le mansioni.

E’ richiesta riservatezza, discrezione, rapidità e puntualità nello svolgimento delle proprie mansioni e competenze nelle mansioni in ambienti dinamici e frenetici. Apprezzata ma non richiesta la conoscenza di lingue straniere. Il lavoro sarà distribuito su un unico turno. Si precisa inoltre che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate appena ricevute, anticipatamente quindi alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.





