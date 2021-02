La nuova agenzia per il lavoro Tempi Moderni a Olbia.

Il Covid-19 ha avuto un impatto drammatico nella crescita del tasso di disoccupazione negli ultimi mesi, nonostante il trend sia contrastato dal blocco dei licenziamenti. Secondo l’Istat, a dicembre l’occupazione è diminuita, interrompendo il trend positivo con un recupero di 220 mila occupati tra luglio e novembre. I settori più in difficoltà sono quello femminile, in particolare tra i lavoratori autonomi con 79 mila posti in meno in un mese, con il tasso di disoccupazione salito in dicembre 2020 al 9%.

Nonostante il calo di dicembre, il livello dell’occupazione nel trimestre ottobre-dicembre 2020 è superiore dello 0,2% a quello del trimestre precedente – luglio-settembre 2020 -. Nel 2020 l’occupazione è calata di 0,4 punti per gli uomini e 1,4 punti per le donne ed è cresciuta l’inattività, in maniera più accentuata tra le donne – +2,0 punti contro l’aumento di +0,9 punti degli uomini -. Il blocco dei licenziamenti è stato risolutivo per gli over 50, mentre gli under 30, per via della diffusione di contratti stagionali, aticipi e a tempo determinato, hanno registrato cali nettamente superiori del tasso di occupazione. E in Sardegna i numeri sono ancora più preoccupanti.

In questo clima, la ricerca di un posto di lavoro appare difficoltosa, ed espone chi cerca un lavoro ad accettare a condizioni spesso ai limiti della legalità. Chi cerca un’occupazione può avere maggior tutela rivolgendosi ad agenzie per il lavoro, che sono nate numerose dopo la liberalizzazione del mercato del lavoro, e che ponendosi come intermediazione tra datori di lavoro e lavoratori, mettono questi ultimi al riparo dal rischio tipico di un mercato povero di offerta e saturo di disoccupati, e allo stessi tempo, favoriscono l’individuazione delle figure più idonee per i datori di lavoro.

Dalfebbraio a Olbia è stata aperta una filiale di “Tempi Moderni”, l’agenzia per il lavoro che offre servizi di somministrazione lavoro e servizi nell’ambito delle risorse umane, attraverso i quali prevenire e contrastare la disoccupazione, migliorare la qualità dell’occupazione, favorire lo sviluppo del capitale umano e sostenere lo sviluppo locale. Azienda tutta italiana che ha sviluppato in tutto il territorio nazionale una fitta rete di sportelli che supportano i datori di lavoro nella ricerca delle figure ideali per la propria azienda, oltre che i lavoratori a siglare accordi soddisfacenti. I candidati possono proporsi sul sito internet www.tempimodernilavoro.com su quale i disoccupati possono consultare gli annunci di lavoro e lasciare il proprio CV per future opportunità.

“L’agenzia Tempi Moderni svolge in modo professionale l’attività di matching fra domanda e offerta di lavoro – afferma Elena Cappelli, titolare della filiale olbiese -. Riceve le richieste da parte delle aziende del territorio ma anche a livello nazionale, per chi volesse spostarsi dalla Sardegna. Inoltre assiste i disoccupati nella compilazione del CV e li prepara ai colloqui di lavoro”. La filiale su Olbia è stata aperta al pubblico il 15 febbraio ha già dei lavoratori attivi presso clienti e riceve ogni giorno richieste dalle aziende per lavoratori con competenze, le più disparate.

