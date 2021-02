L’iniziativa di solidarietà a Olbia.

La donazione alla scalinata della Basilica di San Simplicio è stata un successo e i contributi ai bambini bisognosi di Olbia sono arrivati anche oltremare. Enzo de Carlo, patron dell’importante manifestazione canora Cantagiro, ed il direttore generale Elvino Echeoni sono venuti a conoscenza dall’agente Simona Salis della raccolta dei beni di prima necessità per i bambini svoltasi a Olbia.

La bellissima iniziativa organizzata dall’associazione Note di Luce del Coro di San Simplicio è nata per aiutare tutti coloro che in questo momento di pandemia si trovano in difficoltà, specialmente per i genitori che hanno dei bambini piccoli e che necessitano di pannolini, latte, biscotti, omogenizzati, prodotti per l’igiene. L’iniziativa ha riscosso un grande successo. Tutte le donazioni sono state consegnate e portate alla Cittadella della Carità dove saranno distribuite alle famiglie bisognose.

