L’annuncio di lavoro in Gallura.

Azienda cerca diverse figure professionali per la stagione estiva. Abbi Group, realtà che opera nell’ambito della Grande Distribuzione, ha aperto le selezioni per la ricerca di personale per alcuni supermercati ubicati nei comuni di Arzachena, Palau, Cannigione, Porto Cervo, Liscia di Vacca, Santa Teresa e Poltu Quatu.

Tante le figure ricercate: cassieri, salumieri, gastronomi,addetti al reparto ortofrutta e pescheria per il periodo che va da aprile a ottobre 2023. L’azienda offre anche la possibilità di usufruire di alloggi per chi non risiede nelle vicinanze del luogo di lavoro.

“Entrare a far parte del Gruppo Abbi significa crescere insieme in una realtà dinamica e attenta al territorio in cui operiamo da oltre settant’anni”. ”L’azienda invita a candidarsi inviando il proprio Curriculum Vitae a : selezioni. stagionali@abbiholding.com”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui