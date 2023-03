Con la sua Smart finisce in mare, trasportato all’ospedale in elicottero

Brutto incidente a Cagliari.

Un incidente stradale si è verificato sulla SP 17, in prossimità della Torre delle Stelle, nei pressi di Cagliari. Una Smart è finita in acqua ed è stata completamente distrutta. Fortunatamente, il conducente a bordo dell’auto è stato rapidamente soccorso dagli operatori del 118, che sono giunti immediatamente sul posto per prestare assistenza medica.

Sul posto sono arrivati anche le squadre dei vigili del fuoco, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Grazie alla tempestività dell’intervento, il paziente è stato trasportato in ospedale in tempo utile per ricevere le cure mediche necessarie.

Sul posto dell’incidente si sono recati anche il personale della capitaneria di porto Cagliari, che ha coordinato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l’area, e il personale sommozzatori, che ha collaborato con gli altri operatori e il personale nautico dei vigili del fuoco.

