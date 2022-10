Corsi RSPP online: le proposte di Alteredu

Il corso RSPP promosso dalla piattaforma di formazione online Alteredu prevede il rilascio di un attestato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, affrontare questo percorso didattico permette di ottenere la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione conforme alle direttive contenute nell’Allegato IV relative all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, in tema di sicurezza e prevenzione nel luogo di lavoro.

La fruizione del corso RSPP online permette di coniugare studio e lavoro senza che l’uno interferisca nell’altro. Inoltre, la metodologia utilizzata da Alteredu suddivisa in video lezioni, discussioni in gruppo, esercizi e lavori comuni, permette un approccio pratico e intuitivo finalizzato a migliorare le prestazioni in termini di funzionalità e studio. Il percorso è suddiviso in 3 moduli, al termine dei quali è previsto un esame finale.

I requisiti per poter partecipare al corso sono la presentazione di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore e la partecipazione consequenziale dei vari moduli. Solo chi è esonerato a seguito del percorso di studi svolto in sede ufficiale, secondo l’articolo 32 del Decreto Legislativo 81/2008, può passare direttamente al modulo B saltando, di fatto, lo studio e il conseguimento dell’attestato inerente al modulo A. L’intero percorso didattico non è valido ai sensi del Decreto Assessoriale del 8 luglio 2019 per i partecipanti che risiedono nella Regione Sicilia.

È altresì da sottolineare che l’attestato rilasciato al termine del corso verrà inviato via mail tre giorni dopo il completamento del corso e avrà valore su tutto il territorio italiano come Qualifica Professionale. I crediti formativi hanno una valenza di 5 anni e sono rinnovabili con l’aggiornamento e la frequentazione di nuovi corsi relativi al percorso di studio svolto.

Differenza tra il corso RSPP e ASPP

Per quanto concerne la tematica della sicurezza e protezione sul luogo di lavoro le mansioni richieste dalle qualifiche professionali sono quelle di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (il corso RSPP) e l’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Di norma, il ruolo di responsabile è affidato al datore di lavoro quando l’azienda è di piccole o di medie dimensioni oppure può essere predisposta una figura istituzionale all’interno dell’azienda. L’addetto funge da spalla al responsabile e coordina tutte le varie disposizioni affinché le norme aziendali di sicurezza vengano rispettate.

Il responsabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è una figura obbligatoria all’interno dell’azienda secondo quanto richiesto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo numero 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR, entrato in vigore nel 2012. La sua funzione è quella di essere informato sui rischi connessi all’attività lavorativa e di conseguenza, rendere partecipi al rischio tutti i collaboratori. Inoltre, dovrà definire un manuale che attesta in maniera chiara ed esaustiva tutte le problematiche in termini di sicurezza e controllare che i collaboratori indossino eventuali dispositivi di protezione. Tali dispositivi dovranno essere forniti in forma gratuita dall’azienda stessa.

L’addetto alla sicurezza arriva dove manca la presenza del responsabile. Qualora il responsabile corrisponda al datore di lavoro è necessario che sia affiancato, per motivi gestionale, a un’altra figura che sovrintenda la sicurezza. Questa figura incarnerà le funzioni di controllo e di ispezione per far sì che i dipendenti rispettino le linee guida dell’azienda e indossino i vari dispositivi di protezione.

Come si svolge il corso RSPP su Alteredu

Come abbiamo già anticipato, il corso completo di RSPP su Alteredu segue la normativa vigente in termini di modalità e metodologia del percorso di studi. Pertanto, è suddiviso in 3 moduli chiamati A, B e C i quali possono essere frequentati in maniera sequenziale e solo al superamento del modulo precedente. Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato e lo studente dovrà sostenere un esame finale.

Il percorso di studi è finalizzato a formare gli alunni sulle questioni legate alla sicurezza e alla protezione sui luoghi di lavoro, affinché non si presentino incidenti o i dipendenti non siano tutelati nella loro salute. Pertanto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può qualificarsi sia come elemento interno dell’azienda, sia come consulente esterno.

I tre moduli vengono così suddivisi:

A: si tratta del corso base e si equivale per tematica sia al corso RSPP sia a quello ASPP;

si tratta del corso base e si equivale per tematica sia al corso RSPP sia a quello ASPP; B: fornisce nozioni sulla legislazione, la normativa tecnica in tema di protezione e sicurezza e i fattori di rischio in azienda;

fornisce nozioni sulla legislazione, la normativa tecnica in tema di protezione e sicurezza e i fattori di rischio in azienda; C: è il modulo specialistico in cui vengono fornite anche le tecniche di comunicazioni più efficaci e le soluzioni più adeguate in termini gestionali.

Al termine del corso completo di studi l’utente è pronto per affrontare la mansione grazie a una conoscenza trasversale dell’argomento.

