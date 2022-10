Addio ad Elena Filippini.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa di Elena Filippini, all’età di 96 anni. La donna era molto conosciuta a Olbia proprio perché, poco dopo la fine della Guerra, nel 1948, aveva aperto con il marito Giovanni (detto Gianni) il primo negozio di ottica, lo storico “Ottica Priarone”.

La prima bottega era sorta nel corso Umberto, in via Cavour, poco distante dai locali della ex Standa, ma negli anni la famiglia aveva aperto un secondo laboratorio a Sassari, mentre la signora Elena, ricordata per la sua lungimiranza imprenditoriale, gestiva il negozio di Olbia. E’ proprio in quegli anni, che la donna si era fatta conoscere e stimare, non solo per la sua professionalità sul campo, ma anche per il suo temperamento dolce e gentile. La descrivono così anche i suoi ex dipendenti, che ancora, a distanza di tanti anni, ricordano con affetto gli anni in cui hanno lavorato con lei. Oggi l’attività è stata tramandata a suo figlio e ai nipoti ed è ancora presente nel cuore di Olbia, risultando uno dei negozi più longevi della città e il primo nel settore.

