Il corso per diventare hairstylist a Olbia.

Dal 4 al 25 gennaio sarà possibile per studenti e famiglie iscriversi ai corsi IeFP (acronimo di istruzione e formazione professionale), destinati ai ragazzi dai 14 ai 17 anni (non ancora compiuti), che anche quest’anno vengono proposti sul territorio grazie al contributo della Regione Sardegna. A Olbia l’agenzia Formatica, in Raggruppamento Strategico Territoriale con Artgianservice, Istituto Europeo di Formazione, Cooperazione e Analisi Bioeconomica (IEFCA), Servizi all’Occupazione e allo Sviluppo (SOS), SPS, Ipsar Tortolì e Iknoform, promuove un nuovo percorso che porterà gli studenti al conseguimento di una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro come acconciatori.

Le lezioni si terranno all’interno dell’aeroporto della Costa Smeralda e inizieranno a settembre. Formatica fornirà gratuitamente un tablet a ogni studente: la didattica sarà innovativa e non utilizzerà libri di testo, facendo utilizzo anche di tecniche come quelle della gamification, mutuata dal mondo dei videogiochi, in cui i ragazzi vengono chiamati a sfide tra loro affinché vengano raggiunti obiettivi di crescita formativa.

L’offerta si articola su un totale di 2970 ore nel triennio, con 400 ore di impresa simulata al primo anno e altre 1100 ore di sperimentazione duale con alternanza scuola/lavoro in azienda. Le materie in classe riguarderanno sia il recupero delle conoscenze di base (linguaggi, matematica, scienze) che materie specifiche: dalla gestione di un negozio, alle tecniche base della professione, fino al marketing. Non mancheranno inoltre attività extra dal grande valore sociale, come sensibilizzazione e prevenzione del bullismo, lezioni sul contrasto dell’uso e abuso di alcolici e droghe, educazione all’immagine, al linguaggio audiovisivo e alla comunicazione multimediale, con visite didattiche e partecipazione a eventi di settore.

Oltre ai docenti saranno presenti dei tutor che seguiranno tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi con i genitori. Nell’ambito del corso viene utilizzato il sistema “Avatar”, un progetto sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea con il programma europeo Guadagnare Salute, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini.

