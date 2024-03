Hotel Pitrizza apre al Job Day e cerca talenti per la stagione estiva

Il Job Day dell’Hotel Pitrizza si terrà a Olbia il 15 marzo.

L’Hotel Pitrizza apre al Job Day per la stagione estiva. “Siamo alla ricerca di talenti appassionati e autentici che si uniscano a noi da maggio a ottobre. Se siete spinti dal desiderio di fare il passo più lungo della gamba, di stupire, di deliziare e di trasmettere, non cercate oltre”, fa sapere la struttura alberghiera.

L’Hotel Pitrizza è entrato a far parte del portafoglio di LVMH Hotel Management e diventerà una Maison Cheval Blanc. “Una trasformazione emozionante a cui dovete assolutamente assistere! Saremo lieti di incontrarvi al nostro Job Day il 15 marzo al Felix Hotel, Viale Aldo Moro 333, Olbia Link evento: www.chevalblanc-talents.com”.

Perché lavorare con l’Hotel Pitrizza.

Situato sulle dolci colline della Costa Smeralda, l’Hotel Pitrizza svela un rifugio discreto in riva al Mediterraneo. Immerse in giardini verdeggianti o affacciate sul mare, 65 camere, suite e ville invitano alla pura serenità. Il ristorante Grill offre una cucina deliziosa ispirata ai prodotti maturati al sole della regione, mentre il Bar Pitrizza presenta una selezione di fingerfood leggeri e cocktail creativi nello spirito della Dolce Vita. Per il massimo del relax, la spa, l’iconica piscina e la spiaggia appartata completano questo santuario del benessere incontaminato.

