Ennesima notte di fuoco a Olbia, le auto continuano a bruciare senza sosta

A Olbia continuano a bruciare auto di notte, difficile pensare a fuoco spontaneo

In piena notte i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto in fiamme a Olbia, l’ennesimo episodio che sembra legato a un filo conduttore. Ci potrà pure essere un guasto meccanico, autocombustione, un fulmine o un bombardamento alieno… Ma sembra statisticamente impossibile che così tante auto prendano fuoco in poco tempo nella stessa città. Stanotte l’intervento del 115 è scattato in via Gennargentu poco dopo l’1.30. Le fiamme avevano aggredito la parte posteriore del veicolo, ben lontana dal motore, e son riusciti a domarle in tempo. Il rogo stava per estendersi alle auto vicine e la squadra dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

In questi primi mesi del 2024 sono già più di dieci le auto andate a fuoco di notte a Olbia. Difficile pensare che almeno tra alcuni di questi episodi non ci siano collegamenti. I motivi per cui vengono date alle fiamme le auto, di norma, sono per questioni di gelosia, per traffico di droga, per puro vandalismo, per racket o per mettere paura a chi deve prendere una decisione. A Olbia tutte queste piste sono aperte perché il fenomeno ha raggiunto in livello preoccupante. In via Gennargentu stanotte c’erano polizia e carabinieri, che stanno cercando di ricostruire il filo che unisce la scia di attentati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui