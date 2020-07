Un infermiere ed un operatorio socio sanitario per Olbia e Sassari

La ricerca della cooperativa Liber di Buddusò.

La Liber Società Cooperativa di Buddusò cerca due nuove figure professionali per incrementare il personale in organico. La prima figura richiesta è un operatore socio sanitario. Si richiede attestato di qualifica ed esperienza pregressa nella professione. La sede di lavoro è Olbia.

Per una casa di riposo di Sassari, invece, è richiesto un infermiere professionale. I candidati devono essere automuniti e immediatamente disponibili per il colloquio conoscitivo. Per candidarsi è necessario inviare, in entrambe i casi, il curriculum alla mail info@cooperativaliber.it.

