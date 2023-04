Boom di assunzioni all’aeroporto di Olbia: l’annuncio di lavoro

Gli annunci di lavoro all’aeroporto di Olbia.

Boom di assunzioni all’aeroporto di Olbia, che si prepara alla stagione estiva cercando tante figure professionali. Camerieri, baristi e altre figure nel mondo della ristorazione. La Geasar ha pubblicato sui social un annuncio che spiega come fare domanda.

Nel sito dell’aeroporto di Olbia, infatti, c’è una sezione (Lavora con noi) dove è possibile inviare la propria candidatura per poter cominciare a lavorare questa estate. Sono tante le figure professionali che lo scalo olbiese necessità visti i numeri previsti per la stagione 2023, che si preannunciano più alti rispetto allo scorso anno. L’estate non è ancora cominciata, ma sono tante le aziende sul territorio che stanno cercando lavoratori per le loro strutture.

