Boom di passeggeri all’aeroporto di Olbia, ma solo d’estate

I dati dei passeggeri a Olbia.

Gli aeroporti medi e piccoli trainano la ripresa per quanto riguarda il traffico dei passeggeri. Tra questi scali, che nel 2022 hanno segnato un notevole incremento, c’è anche l’aeroporto di Olbia. Il Costa Smeralda si è piazzato tra gli aeroporti con più passeggeri lo scorso anno.

Secondo i dati di Assaeroporti nel consuntivo 2022 dei dati di traffico degli aeroporti italiani, sono stati classificati gli scali italiani assegnandogli una classe in base al numero dei passeggeri. Queste categorie, quelle fino ai 15 milioni di viaggiatori, sono quelle che hanno avuto lo scorso anno una crescita consistente. Gli aeroporti con un traffico superiore ai 15 milioni di passeggeri sono invece quelli che hanno avuto tassi di incremento meno marcati.

Olbia tra gli aeroporti medio-piccoli con una crescita maggiore.

Nella prima fascia, quella tra i tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri, figurano Milano Linate, Bari, Palermo e Napoli. Nella seconda categoria, tra 1 e 5 milioni di passeggeri c’è l’aeroporto di Olbia, con quelli di Brindisi, Alghero e Torino. Questa seconda classe è quella che ha avuto un incremento maggiore del traffico nel 2022. A seguire, ci sono gli aeroporti più piccoli, con meno di 1 milione di passeggeri, tra i quali si segnalano Foggia, Bolzano, Trapani, Grosseto, Cuneo, Perugia, Parma, Taranto, Lampedusa, Comiso, Pescara e Crotone.

Per quanto riguarda il numero di passeggeri transitati, i primi 10 scali del 2022 sono stati: Roma Fiumicino con 29.360.613 (-32,6% vs 2019), Milano Malpensa con 21.347.652 (-26% vs 2019), Bergamo Orio al Serio con 13.155.806 (-5,1% vs 2019), Napoli con 10.918.234 (+0,5% vs 2019), Catania con 10.099.441 (-1,2% vs 2019), Venezia con 9.319.156 (-19,4% vs 2019), Bologna con 8.496.000 (-9,7% vs 2019), Milano Linate con 7.719.977 (+17,5% vs 2019), Palermo con 7.117.822 (+1,4% vs 2019) e Bari con 6.205.461 (+11,9% vs 2019).

Il caso dell’aeroporto di Olbia.

A Olbia nel 2022 sono transitati 3.167.368 passeggeri (40.125 movimenti), con una crescita, rispetto all’anno precedente, del 23,2% e del 17,7% rispetto al 2019. Nel 2019 il traffico complessivo era di 2.978.769 viaggiatori transitati (34.086 movimenti). Tuttavia, a differenza di altri scali medi-piccoli italiani il maggior numero dei passeggeri è concentrato durante il periodo estivo. Nel mese di dicembre su Olbia si sono movimentate 63.648 persone, con una crescita, rispetto al 2019, del 9,8%.

