Un arresto della Finanza per hashish arrivata dalla Spagna

La Finanza ha arrestato un uomo: ritengono che fosse il destinatario di 5 chili di hashish arrivati dalla Spagna. Le Fiamme gialle di Cagliari hanno intercettato una spedizione postale che occultava 5 chili di hashish provenienti dalla Spagna. La droga era probabilmente diretta a un trafficante locale che in quel momento era ancora sconosciuto ai finanzieri. Le successive operazioni di indagine condotte dalle unità specializzate antidroga hanno consentito di ricostruire l’intera operazione illecita.

La Finanza è riuscita a identificare e arrestare il presunto responsabile dell’importazione della droga quando stava tentando di entrare in possesso del pacco. L’arrestato, un cittadino italiano residente a Cagliari con svariati precedenti penali, si trova ora nel carcere di Uta. Lì resterà in attesa dell’udienza di convalida avanti al giudice del Tribunale del capoluogo. La droga sequestrata si ritiene che fosse destinata alle piazze di spaccio dell’hinterland cagliaritano. Era suddivisa in panetti riportanti vari marchi distintivi, compresi quelli di note griffe della moda. Secondo la stima della Finanza sul mercato avrebbe generato ricavi illeciti per oltre 25mila euro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui