Le opportunità di lavoro per l’estate a Olbia e in Gallura: gli ultimi annunci

Annunci di lavoro a Olbia.

Aumentano le offerte di lavoro stagionale sul sito “Sardegna Lavoro”. Gli annunci complessivi a Olbia sono 134, la maggior parte dei quali per lavoro a tempo determinato. Sono diverse le posizioni ricercate dalle aziende nel territorio. Eccone alcune più importanti.

“Bar Enoteca da Franco nello splendido scenario di Costa Paradiso ricerca un aiuto cuoco. La figura ricercata svolgerà attività di supporto in cucina nella preparazione delle pietanze, tenendo in ordine gli spazi di lavoro e la dispensa in linea con le normative di igiene e sicurezza” – si lagge sul sito Sardegna Lavoro. La disponibilità richiesta è full time.

“Per la stagione estiva si ricercano salumieri da inserire in un supermercato in località Costa Paradiso (Trinità d’Agultu e Vignola) – si legge nell’annuncio -. Le figure ricercate si dovranno occupare del taglio di salumi e formaggi e della cura del servizio al cliente. Si dovranno occupare inoltre del riordino e l’allestimento del banco e della pulizia delle attrezzature e del banco frigo”. Il contratto ha una durata di 5 mesi.

“Azienda operante da 40 anni nel settore dell’impiantistica e dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti di condizionamento – si legge nell’annuncio -, cerca un apprendista con conoscenze di elettrotecnica ed elettronica da formare per il conseguimento della specializzazione e successiva abilitazione alle lettere A,B,C e D. Sanno garantiti adeguata formazione, mezzo aziendale per gli spostamenti dalla sede ai posti di lavoro e le necessarie attrezzature per lo svolgimento dell’attività. Articolazione oraria indicativa da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30”. Il luogo di lavoro è a Olbia.

