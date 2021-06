Si cerca un geometra.

Si cerca a Luogosanto un geometra per lavoro autonomo. L’offerta di lavoro a tempo determinato è stata pubblicata sul sito Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000195219,fino al 16 agosto.

L’offerta di lavoro.

E’ richiesta esperienza nella mansione. Il candidato ideale deve possedere il titolo di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri e avere competenze nelle pratiche catastali, rilievi topografici GPS, pratiche SUAPE e nella redazione computi metrici. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

