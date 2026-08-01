Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 progettista autocad. Si offre contratto di apprendistato.

Calangianus

A Calangianus cercano 3 operatori socio sanitari. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Oschiri

Il Comune di Oschiri assume per il cantiere 5 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 30 luglio. Info nel CPI di Olbia.

Sardegna

L’Ares Sardegna, per i presidi ospedalieri e i distretti sanitari, assume operatori socio sanitari nell’ambito dei Cantieri occupazionali sperimentali sanitari. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 5 all’11 agosto. Info nel CPI di Sassari.

Legge 68.

Olbia

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 29 luglio al 7 agosto. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia

Aziende del territorio cercano, per le sedi di Olbia, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Domande dal 21 al 31 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Sardegna

Un’azienda cerca, per i cantieri di tutta la Sardegna, con avviamento numerico, 1 elettricista impianti esterni iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 22 luglio al 7 agosto. Info nel CPI di appartenenza.

Sardegna

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

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