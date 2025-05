Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 tirocinante impiegato amministrativo.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 addetto stipendi e paghe. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 2 portieri di notte. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 1 factotum d’albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura cercano 1 cuoco pasticcere, 1 addetto alla manutenzione del verde, 6 cuochi capi partita, 8 camerieri di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

Calangianus

A Calangianus cercano 2 fabbri ferrai. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Padru

A Padru cercano 2 geometri, 2 mastri muratori in pietra o mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 facchino, maitre d’hotel, 1 governante ai piani, 1 barman, 1 cuoco capo partita, 1 addetto all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione, 1 cameriere di sala, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cameriere di ristorante, 1 barista e professioni assimilate, 1 onicotecnica, 1 assistente alla vendita, 10 conducenti di furgone. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 contabile. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Budoni. 1 Operatore amministrativo

Un’azienda cerca, per la sede di Budoni, 1 operatore amministrativo iscritto alle liste dellalegge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 19 maggio al 18 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 2 Addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte

Un’azienda cerca, per la sede di Buddusò, 2 addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 2 al 12 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operatore fast food

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operatore fast food iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Impiegato logistico

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 impiegato logistico iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

