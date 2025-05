Arzachena come Pamplona, una mucca in strada insegue i ragazzi

Il caso della mucca in strada ad Arzachena.

Scene surreali e momenti di apprensione hanno segnato la mattinata di martedì scorso ad Arzachena, dove una mucca è riuscita a fuggire dal mattatoio comunale, seminando lo scompiglio nel centro cittadino. Poco dopo le 8, l’animale – destinato alla macellazione – ha fatto perdere le sue tracce uscendo dall’area di contenimento e imboccando via Dettori, una delle arterie trafficate della città.

La mucca era spaesata e in evidente stato di agitazione.

La situazione ha assunto contorni di particolare allarme quando la mucca, visibilmente spaesata e in evidente stato di agitazione, si è diretta verso la fermata degli autobus, proprio di fronte all’istituto alberghiero. In quel momento, sul marciapiede, erano presenti numerosi studenti in attesa dell’ingresso a scuola. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha generato non poca agitazione tra i presenti.

Il video è stato rilanciato da “Welcome to Sardegnas”.

La sequenza della fuga è stata ripresa e condivisa sui social da “Welcome to Sardegnas“, suscitando grande curiosità e ilarità online, ma anche preoccupazioni sulle misure di sicurezza del mattatoio. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno consentito all’animale di scappare: sull’episodio potrebbero ora essere avviate verifiche per accertare eventuali responsabilità o negligenze.

