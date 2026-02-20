Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 addetto a funzioni di segreteria. Si offre contratto a tempo determinato.

Calangianus

A Calangianus cercano 1 ingegnere energetico, 1 termoidraulico. Si offre contratto a tempo determinato.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 verniciatore artigianale ed industriale, 1 addetto alla gestione del personale (con contratto a tempo indeterminato), 1 falegname (con contratto di apprendistato).

Olbia

A Olbia cercano 2 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile, 3 addetti ai servizi di igiene e pulizia, 5 saldatori elettrici e a norme Asme, 5 conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia, 12 muratori in pietra e mattoni, 2 guardiani delle bancarelle. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 1 Personale di servizio nei fast food

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura come personale di servizio nei fast food iscritta alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 19 febbraio al 2 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

