Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Il progetto “Screening Sanitari Calangianus”

Il Comune di Calangianus, in collaborazione con Sardegna For You, è lieto di invitare tutta la cittadinanza alla presentazione ufficiale del nuovo progetto dedicato alla prevenzione e alla salute dei cittadini.

L’iniziativa mira a promuovere la cultura dello screening e della prevenzione precoce attraverso servizi sanitari accessibili sul territorio.

Santa Teresa di Gallura in festa: al via il Carnival Party

Santa Teresa di Gallura si prepara a vivere il Carnival Party 2026, un ricco calendario di eventi pensato per animare il centro cittadino e coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età. La manifestazione si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele I: appuntamenti all’insegna della musica, della tradizione e del divertimento.

Il Carnevale a Calangianus: il programma

Preparate maschere e coriandoli! Torna il grande Carnevale Calangianese con due appuntamenti imperdibili all’insegna del divertimento, della musica e della tradizione. Tra sfilate, carri allegorici e coriandoli, il Carnevale trasforma le strade in un grande palcoscenico di festa.

Il mercato contadino di Olbia Community Hub

Torna il Mercato Contadino del mese di Febbraio 2026: Sabato 21 febbraio 2026 09:00 – 13:00 presso Olbia Community Hub – Via Perugia 3 (Poltu Cuadu). Torna il Mercato Contadino, in collaborazione con Slow Food Gallura.

Carnevale di San Pantaleo: la grande sfilata

Il Carnevale di San Pantaleo ti aspetta il 21 Febbraio 2026 in Via Trapani alle Ore 15. Preparati a vivere un pomeriggio di pura magia carnevalesca! Colori sgargianti, musica travolgente e maschere spettacolari animeranno le strade di San Pantaleo in una sfilata tutta da ammirare… e da vivere in prima persona!

Pranzo di Beneficenza alle ex Casermette di Olbia

Sabato 21 febbraio alle ore 12.00 prenderà vita il Pranzo Solidale, un momento di condivisione e impegno concreto dedicato alla raccolta fondi a favore delle associazioni riunite sotto la sigla INPARE, dell’Associazione Pollicino e dell’LEGAMBIENTE Gallura APS.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui