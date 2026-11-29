Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 tirocinante addetto alla contabilità.

Palau

A Palau cercano 1 posatore di pavimenti, 1 intonacatore. Si offre contratto a tempo determinato.

Padru

A Padru cercano 1 collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 3 muratori in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 3 autisti di furgoni. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 cassonista, 1 responsabile ufficio tecnico elettrico (con contratto a tempo indeterminato), 2 muratori specializzati / operai edili (con contratto a tempo determinato).

Annunci Aspal.

Olbia

A Olbia cercano 1 senior project manager, 1 consulente tecnico commerciale. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Luras

Il Comune di Luras assume per il cantiere 1 muratore in pietra e mattoni, 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 26 novembre. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Olbia. 2 Commessi delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 2 commessi delle vendite al minuto iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 30 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 3 Commessi alle vendite

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena, 3 commessi alle vendite iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 8 nell’ambito del Recruiting Day dedicato alla legge 68/99 che si terrà nel CPI di Sassari. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Scadenza: 1° dicembre.

Olbia. 1 Addetto all’imballaggio e al magazzino

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto all’imballaggio e al magazzino iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 13 al 23 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura di Commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 7 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

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