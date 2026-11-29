Nel nord-est 208 nuove iscrizioni e 116 cessazioni, crescita dello 0,41%

Il nord-est della Sardegna chiude il terzo trimestre del 2026 con un saldo positivo di 92 imprese. Tra luglio e settembre sono state registrate 208 nuove iscrizioni e 116 cessazioni non d’ufficio, con un tasso di crescita dello 0,41%. I dati emergono dall’ultima analisi della Camera di Commercio del Nord Sardegna, aggiornata al 30 settembre.

Nel territorio nordorientale risultano 22.435 imprese registrate, delle quali 19.090 attive. Il saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni conferma la crescita imprenditoriale dell’area nel corso del trimestre estivo.

Anche il Nord-Ovest registra un risultato positivo, con 145 imprese in più e un tasso dello 0,45%. Complessivamente, nel territorio della Camera di Commercio, il saldo raggiunge 237 imprese, quasi la metà delle 475 registrate nell’intera Sardegna.

Il dato del Nord Sardegna si accompagna a un tasso di crescita dello 0,43%, superiore sia alla media regionale dello 0,29% sia a quella nazionale dello 0,32%. Nell’intero territorio camerale le iscrizioni sono state 521, contro 284 cessazioni non d’ufficio. Le prime sono aumentate del 6,5% rispetto al terzo trimestre del 2025, mentre le seconde sono diminuite dell’11%.

La rilevazione della Camera di Commercio registra inoltre 46.830 imprese attive e 133.138 addetti nel complesso del Nord Sardegna, i livelli più elevati osservati nei dieci terzi trimestri presi in esame.

Nell’analisi camerale viene evidenziato anche il contributo delle società di capitale, che sull’intero territorio hanno prodotto un saldo positivo di 113 unità. Per il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, i risultati rappresentano un segnale di fiducia e capacità di investimento delle imprese del Nord Sardegna.

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