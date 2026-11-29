Le assunzioni a Golfo Aranci con il programma regionale LavoRas.

Ultime ore per candidarsi ai due posti di lavoro a Golfo Aranci previsti dal programma regionale LavoRas 2026. La selezione riguarda due manovali edili da impiegare nella manutenzione degli immobili comunali. Le candidature scadono alle ore 14 di lunedì 30 novembre.

Il contratto a tempo determinato avrà una durata di 240 giorni, con un impegno di 34 ore settimanali. L’avviso prevede l’affidamento del servizio a cooperative sociali di tipo B, con l’applicazione del relativo contratto collettivo nazionale. I lavoratori si occuperanno della manutenzione di scuole, municipio, cimitero e impianti sportivi. Tra le mansioni previste figurano tinteggiature, riparazioni dei serramenti e piccoli interventi sugli impianti.

La selezione è rivolta ai disoccupati iscritti al Centro per l’impiego di Olbia, domiciliati a Golfo Aranci e in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. L’avviso riconosce la precedenza ai residenti nel comune. Non è richiesto un titolo di studio, mentre è obbligatorio il possesso della patente di guida B. Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare.

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Gli interessati dovranno presentare la domanda online attraverso il portale Sardegna Lavoro, accedendo alla sezione “Avviamenti PA“. L’Aspal terrà conto dell’Isee e dell’anzianità di disoccupazione nella formazione della graduatoria, applicando anche il principio di rotazione dei lavoratori. La verifica dell’idoneità professionale comprenderà un colloquio e una prova pratica. Il Comune convocherà i candidati entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

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