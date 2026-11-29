Residenti e attività lamentano disagi dopo la fresatura della carreggiata.

Polvere sollevata dalle automobili e problemi al manto stradale in via Bazzoni Sircana, a Olbia. Una segnalazione arrivata alla redazione segnala le condizioni della strada dopo gli interventi di fresatura effettuati in vista della nuova asfaltatura. I disagi lamentati riguardano il tratto vicino all’ospedale Giovanni Paolo II.

Secondo quanto riferito da una cittadina che ha raccolto le lamentele di alcuni residenti, da oltre dieci giorni il passaggio delle automobili solleverebbe polvere dalla superficie stradale, creando fastidio anche alle persone che frequentano il bar e la tabaccheria presenti nella zona.

La segnalazione riguarda anche tombini che sporgerebbero rispetto al livello della carreggiata e avvallamenti dell’asfalto. Si tratta di una strada utilizzata quotidianamente anche dai veicoli diretti all’ospedale, per la quale le condizioni della pavimentazione e la presenza di eventuali ostacoli rappresentano evidenti disagi circolazione.

Via Bazzoni Sircana è interessata da un intervento di manutenzione straordinaria della viabilità urbana, previsto dal Comune di Olbia e asegnato tramite gara d’appalto. L’amministrazione ha avviato nel corso del 2026 le relative procedure di affidamento. Dal mese di ottobre erano state comunicate limitazioni temporanee alla circolazione per consentire i lavori.

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