Gli Incanti di Natale a Tempio Pausania, Nuchis, Bassacutena e San Pasquale.

Prendono il via oggi, domenica 29 novembre, gli Incanti di Natale a Tempio Pausania. Il programma delle festività accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio 2027, coinvolgendo anche le frazioni di Nuchis, Bassacutena e San Pasquale.

L’amministrazione comunale ha annunciato una serie di appuntamenti dedicati alla musica, all’arte e alle tradizioni popolari, con la collaborazione delle associazioni e delle realtà culturali del territorio. Le iniziative interesseranno il centro storico, le piazze, le chiese e gli spazi culturali.

Tra le iniziative già annunciate dal Comune figura il mercatino di Natale, che dall’8 al 24 dicembre animerà piazza XXV Aprile. L’amministrazione metterà a disposizione sei casette di legno per ospitare artigiani, produttori agricoli e creatori di opere dell’ingegno.

Il mercatino aprirà dalle 16 alle 22 nei giorni feriali. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi sarà possibile visitarlo anche al mattino, dalle 10:30 alle 13.

Anche i commercianti, i residenti e le associazioni potranno contribuire alle decorazioni della città partecipando al concorso “Natale di Luci nella Città di Pietra“. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 5 dicembre, mentre gli allestimenti dovranno rimanere illuminati nelle ore serali fino all’Epifania.

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