L’ultimo saluto ad Augusto Navone a Olbia.

Una chiesa gremita e circa mille persone per l’ultimo saluto ad Augusto Navone, scomparso improvvisamente all’età di 70 anni. La cerimonia funebre si è svolta ieri mattina, 28 novembre, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Olbia, dove familiari, amici, rappresentanti delle istituzioni e cittadini si sono stretti attorno alla famiglia.

Una vita dedicata al mare e alla città.

Biologo marino e figura di riferimento nella tutela ambientale, Navone è stato tra i protagonisti della nascita dell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, che ha diretto per 18 anni. Attualmente ricopriva la carica di presidente della Fondazione Imc di Oristano. Il suo impegno ha attraversato diversi ambiti della vita cittadina: dalla politica, con l’esperienza in Consiglio comunale e in Giunta negli anni Novanta e la recente candidatura a sindaco, alla cultura, con l’idea del festival del cinema di Tavolara, fino allo sport. Tra i presenti alle esequie anche l’ex ministro Graziano Delrio e il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. Accanto alla famiglia, la moglie Marina, i figli Silvia e Pietro, i fratelli Marco e Stefano e la sorella Olivia.

Cinque milioni per Tavolara nel suo ricordo.

Proprio nel giorno dei funerali è arrivata la notizia di uno stanziamento regionale da 5 milioni di euro destinato all’Area marina protetta. Il progetto comprende il collegamento dell’isola alla rete elettrica pubblica in media tensione, un sistema condiviso per la dissalazione e la distribuzione dell’acqua, una rete fognaria e un nuovo depuratore. Un intervento che assume un significato particolare per il legame profondo tra Navone e Tavolara, alla cui salvaguardia aveva dedicato gran parte della propria vita professionale. Nei giorni scorsi erano arrivati numerosi messaggi di cordoglio dalla Fondazione Imc, dall’Area marina protetta e dagli organismi impegnati nella tutela dell’ambiente marino con cui aveva collaborato.

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