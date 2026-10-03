Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 tirocinante sarta.

Olbia

A Olbia cercano 3 educatori professionali, 2 addetti ai servizi di igiene e pulizia, 1 impiegato amministrativo addetto alla contabilità, 3 sarte, 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

Annunci di lavoro Linkedin Aspal.

Olbia

A Olbia cercano 1 consulente tecnico commerciale. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 30 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

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