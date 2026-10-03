Uomo scomparso a Perfugas, ritrovato dopo ore: cosa è successo

L’allarme per un uomo scomparso a Perfugas.

Notte di ricerche nelle campagne di Perfugas per un uomo scomparso nella frazione di Sa Contredda. L’allarme è scattato nella serata di ieri, 2 ottobre, facendo partire un’imponente operazione che ha impegnato per diverse ore i soccorritori.

Intorno alle 21, la squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania è intervenuta nella zona per avviare le ricerche. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, rese particolarmente impegnative dalle caratteristiche impervie dell’area. A supporto degli operatori del 115 sono state impiegate anche le unità cinofile, impegnate nella ricerca dell’uomo tra le campagne e le zone più difficili da raggiungere. Il ritrovamento è avvenuto soltanto nelle prime ore del mattino, quando la squadra dei vigili del fuoco è riuscita a individuare l’uomo in una zona impervia. Dopo essere stato raggiunto e soccorso, è stato affidato al personale sanitario dell’Areus.

Considerate le condizioni e la necessità di un trasferimento in ospedale, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove ha ricevuto le cure necessarie. Durante le operazioni erano presenti anche i Carabinieri e i volontari dell’Avis di Perfugas, che hanno collaborato alle attività di ricerca e soccorso. L’intervento si è concluso con il ritrovamento dell’uomo dopo una lunga notte di ricerche, portate avanti senza interruzioni fino alle prime ore del mattino.

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