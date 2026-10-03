Lotto, grossa vincita a Olbia con una giocata da soli 5 euro

La grossa vincita al Lotto a Olbia.

Un terno da 22.500 euro ha premiato un giocatore di Olbia nell’ultimo concorso del Lotto, quello di giovedì 1 ottobre. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di viale Aldo Moro. La giocata, del valore di appena 5 euro, ha centrato i numeri 9, 10 e 90 sulla ruota di Roma, permettendo al fortunato giocatore di portare a casa il premio.

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Il concorso di giovedì ha distribuito complessivamente 16,2 milioni di euro in premi in tutta Italia. Dall’inizio del 2026, invece, il totale delle vincite realizzate con il Lotto ha raggiunto quota 935,6 milioni di euro. La combinazione giocata a Olbia si è quindi rivelata particolarmente fortunata, trasformando una puntata da 5 euro in una vincita di diverse migliaia di euro.

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