Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Aglientu

Ad Aglientu cercano 6 addetti al rifornimento degli scaffali, 6 addetti al banco gastronomia, 6 baristi, 6 camerieri. Si offre contratto a tempo determinato.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura cercano 1 addetto alla reception. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 2 facchini ai piani, 1 autista di golf car, 1 magazziniere d’albergo, 1 segretario di front office, 1 assistente bagnanti, 2 commis di sala/bar, 1 commis di cucina, 1 cuoco di pasticceria, 1 cuoco capo partita, 2 manutentori, 5 addetti al ricevimento, 20 commis di sala/bar/cucina, 27 camerieri ai piani, 11 lavapiatti, 10 capi partita. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 10 responsabili della manutenzione di impianti elettrici e idraulici. Si offre contratto a tempo determinato.

Budoni

A Budoni cercano 6 maitre di sala, 3 governanti, 5 contattisti sportivi, 10 responsabili area fitness, 10 responsabili mini club e assistenti mini club, 12 magazzinieri / economi, 10 chef, 30 camerieri di sala, 30 camerieri ai piani, 10 baristi, 10 assistenti bagnanti, 15 commis di cucina, 3 addetti all’autonoleggio. Si offre contratto a tempo determinato.

Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 1 autista di navetta, 1 manutentore alberghiero, 1 capo manutentore alberghiero, 3 camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 6 ausiliari alla vendita, 6 cuochi, 11 camerieri d’albergo, 2 restaurant reservation agent, 3 reservation agent, 3 addetti alla manutenzione, 2 addetti pulizie albergo, 2 hostess, 2 barman, 2 addetti al controllo amministrativo, 5 addetti alla cucina, 3 addetti alla manutenzione, 3 addetti al giardino, 4 runner di sala, 2 receptionist, 6 cuochi capi partita, 3 lavapiatti, 1 floor supervisor, 4 sommelier, 12 chef de rang, 7 sushiman, 2 bartender, 2 barback. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 meccanici 1 tecnico diagnostico, 1 consulente service, 1 addetto alla reception, 1 magazziniere (con contratto a tempo indeterminato), 6 ausiliari alla vendita, 30 camerieri di albergo, 6 bagnini, 1 manutentore alla lavanderia, 30 operatori alla lavanderia, 30 camerieri ai piani, 3 addetti all’informazione all’assistenza dei clienti, 10 manutentori, 12 addetti al ricevimento e portieri di notte, 12 addetti alla cucina, 2 commis di sala, 2 chef de rang, 2 lavapiatti, 2 cuochi capi partita, 30 camerieri di ristorante, 10 cuochi in alberghi e ristoranti, 12 addetti al ricevimento / portieri notturni, 10 baristi, 12 addetti alle pulizie nelle imbarcazioni, 3 addetti alle vendite, 1 magazzinieri, 1 addetti alla reception, 1 consulente service, 1 tecnico diagnostico, 2 meccanico, 8 operatori unici aeroportuali, 4 addetti agli affari generali, 2 addetti a funzioni di segreteria, 2 autisti furgone, 1 receptionist (con contratto a tempo determinato).

Olbia

A Olbia cercano 2 consulenti assicurativi. Si offre contratto di lavoro autonomo.

Legge 68.

Olbia. 3 Operatori generici

Diverse aziende del territorio cercano, per le sedi di Olbia, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 26 febbraio al 9 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena, località Porto Cervo. 5 Aiuto camerieri ai piani

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 5 aiuto camerieri ai piani iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 26 febbraio al 9 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

