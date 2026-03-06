Tempio verso il voto, Cugini prova a riportare in campo Frediani

Il possibile ritorno di Frediani alle elezioni comunali di Tempio.

Renato Cugini non sembra intenzionato ad arretrare e starebbe lavorando a un nuovo progetto politico a Tempio dopo il tentativo, non riuscito, di costruire una lista di area progressista attorno al nome di Marina Tamponi. Un’iniziativa che, inizialmente annunciata con toni che lasciavano presagire un’alleanza ampia, non si è poi concretizzata come tale, portando alle dimissioni della stessa Tamponi dalla candidatura e alla successiva uscita dal Partito Democratico del quale era segretaria cittadina.

Ora, secondo diverse indiscrezioni, Cugini starebbe provando a rilanciare riportando sulla scena politica l’ex sindaco di Tempio Romeo Frediani. Tuttavia, il nuovo tentativo nascerebbe in un contesto ancora più ristretto rispetto al precedente. Il Partito Democratico, infatti, non sarebbe della partita. Quel che ne resta starebbe valutando altre strade: un possibile sostegno al sindaco uscente Gianni Addis, o la valutazione di una partecipazione al nuovo progetto guidato da Carta che vedrebbe già diversi partiti di centrosinistra alleati. Alla luce di queste dinamiche, l’iniziativa riconducibile a Cugini potrebbe poggiare principalmente su Sinistra Futura e Rifondazione Comunista.

Intanto, anche sugli altri fronti si registrano alcuni movimenti. Sul versante legato a Biancareddu si profilerebbe l’adesione di Mario Addis, che negli anni – in particolare sui temi della sanità – ha spesso assunto posizioni fortemente critiche nei confronti dello stesso Biancareddu. Nel campo riconducibile a Gianni Addis, invece, si avvicinerebbe il presidente provinciale del Partito Democratico Antonio Balata. Infine, sul fronte Carta, sembrerebbe ormai definito un accordo con diverse forze dell’area di centrosinistra, e qualche figura che potrà attrarre un centrodestra deluso. Il quadro resta comunque in nervosa evoluzione.

