Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.



Trinità D’Agultu e Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 2 manovali, 2 muratori, 2 intonacatori, 1 pittore edile, 1 carpentiere edile e 2 posatori di pavimenti. Si offre contratto a tempo determinato.



Palau

A Palau cercano 2 installatori e riparatori apparati comunicazione con contratto a tempo determinato e 1 agente di commercio con contratto di collaborazione.

Olbia

Ad Olbia cercano 1 operatore di vendita. Si offre contratto a tempo determinato.



Padru

A Padru cercano 5 operatori socio sanitari. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia



A Olbia cercano 1 installatore di impianti di condizionamento, 2 addetti al carico e scarico merci, 1 parrucchiere per signora e 1 idraulico con contratto a tempo determinato e 3 consulenti commerciali con contratto di collaborazione.



Legge 68

Alà dei Sardi. 1 Operaio generico

Un’azienda cerca per la sede di Ala’ dei Sardi 1 operaio generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 ed elenchi ex articolo 8 nei CPI di Olbia, sede decentrata di Palau e Tempio Pausania. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 30 settembre all’11 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.



Olbia. 1 Addetto Magazziniere

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto magazziniere iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia, sede decentrata di Palau e Tempio Pausania. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 29 settembre all’11 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.