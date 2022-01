Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

Ad Olbia cercano 1 telefonista, 5 muratori, 2 riparatori e manutentori di impianti industriali ed 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.



Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa di Gallura cercano 3 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Trinita’ d’Agultu e Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 6 commis ai piani, 6 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.



Olbia

A Olbia cercano 1 assistente sanitario. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Aglientu

Ad Aglientu cercano 1 addetto alle pulizie di interni, 2 direttori di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.



San Teodoro

A San Teodoro cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco capo partita, 1 cuoco di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 1 primo commis, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

La Maddalena

A La Maddalena cercano 1 barista, 1 lavapiatti, 2 aiuto camerieri di ristorante, 2 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.



Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 2 aiuto camerieri di ristorante, 2 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

Berchidda

A Berchidda cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco capo partita, 1 cuoco di ristorante, 1 primo commis, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 aiuto cameriere ai piani, 1 cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 addetto al ricevimento negli alberghi, 1 portiere di notte, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 barista, 1 barman, 1 cuoco capo partita, 1 cuoco di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 1 lavapiatti, 1 primo commis, 1 aiuto cameriere di ristorante, 2 camerieri di ristorante, 1 addetto alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa di Gallura cercano 1 cassiere di negozio, 2 commessi di banco. Si offre contratto a tempo determinato.



Trinita’ d’Agultu E Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 cassiere di negozio, 2 commessi di banco, 1 muratore ed 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 1 marinaio, 1 tuttofare d’albergo, 1 comandante marittimo, 1 addetto alle pulizie di interni, 6 camerieri di sala, 6 cuochi capi partita, 6 facchini portabagagli, 1 esperto contabile. Si offre contratto a tempo determinato.