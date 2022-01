Con Don Vico Tempio perde uno dei suoi pilastri spirituali.

Tempio perde uno dei suoi pilastri spirituali: è scomparso nella notte don Salvatore Vico, avrebbe compito novant’anni domani, il 23 gennaio.

Nipote e omonimo di padre Salvatore Vico, il fondatore dell’ordine delle Figlie di Gesù Crocifisso, era anche lui maddalenino, ma ha trascorso tutta la sua vita sacerdotale a Tempio. Fu ordinato sacerdote nel 1955 e da allora per dieci anni fu vice parroco nella cattedrale di San Pietro. Nel 1966 divenne il primo parroco e fondatore della parrocchia del Sacro Cuore, rimanendone titolare fino al 2009 e riuscendo a vedere la chiesa parrocchiale terminata ed inaugurata nella Pasqua 2018 e dedicata a giugno 2019.

Dedicò il suo servizio principalmente ai giovani e alle giovani famiglie. Fu Assistente Spirituale degli Scuot, alla cui Promessa rimase sempre legato, prima femminili e poi del gruppo riunito. Nel 1979 si offrì come intermediario nelle trattative per il tragico sequestro di Fabrizio De André. Fu anche preparatissimo professore di religione alle medie e di teologia all’Istituto di Studi Superiori Religiosi di Tempio e da circa otto anni prestava servizio come Cappellano presso la Casa della Letizia dove si è spento la scorsa notte.

Ricordato da tutti come una persona riservata e discreta, al limite della timidezza, sapeva però essere sempre presente e capace di dimostrare sempre il suo affetto. Sul pulpito la sua predicazione risultava sempre chiara e incisiva, ma mai retorica.