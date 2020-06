Poste Italiane assume portalettere a Sassari e in Gallura

L’offerta di lavoro.

Poste Italiane torna ad assumere portalettere anche in Sardegna con la selezione per tutta la provincia di Sassari, Gallura compresa. Le altre province dell’Isola interessate dalla selezione sono Nuoro e Cagliari.

Figura molto importante che ha il compito di consegnare la corrispondenza a privati ed aziende. Non sono richieste conoscenze specialistiche, il requisito più importante richiesto ai candidati è il possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea, anche triennale.

Il contratto di assunzione sarà a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Nella domanda è possibile indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti. Chi ha già partecipato ad una precedente selezione, senza però essere stato contattato, può candidarsi di nuovo.

Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum dal link del sito di Poste Italiane selezionando l’offerta “portalettere” e cliccando sul “candidati”.

(Visited 736 times, 740 visits today)