Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le nuove offerte di lavoro a Olbia e nei paesi galluresi.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Queste ultime sono state pubblicate sul sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro, cliccando sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni è necessario rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia.

Si ricerca un Assistente Personale, da inserire in un percorso già impostato per l’acquisizione di autonomia. In particolare la figura ricercata si occuperà principalmente dell’accompagnamento della persona durante alcuni orari prestabiliti della giornata per commissioni di vario tipo. Clicca qui per maggiori dettagli.

Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura sono state pubblicate due nuove offerte di lavoro. La prima riguarda un ristorante di nuova apertura, situato sulla Baia di Santa Reparata a Santa Teresa. Aiuto cameriere. “Si ricercano 2 aiuto camerieri di sala. Le figure si occuperanno principalmente di portare le bevande ed i cibi ai rispettivi tavoli, e di sparecchiare e riordinare i tavoli una volta liberati, Potrebbero inoltre occuparsi di accogliere la clientela e presentargli il menù. Le figure lavoreranno in un ambiente sereno e poco frenetico, situatuo su una terrazza panoramica che affaccia su Capo testa”. Per maggiori informazioni clicca qui. Cameriere ristorante. Richiesta esperienza di un anno. Clicca qua per la candidatura e i dettagli.

Luras.

Si cerca un lattoniere. Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici. Per dettagli clicca qui.

Aglientu.

Per il ristorante di una struttura alberghiera sita a Vignola Mare, si ricercano lavapiatti. Le risorse dovranno essere in grado di dare una mano in cucina con le stoviglie e tutti gli utensili utilizzati all’interno del ristorante, tenere ordinato e pulito l’ambiente di lavoro. Per maggiori informazioni clicca sul link.

