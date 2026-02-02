Arrestati dopo i furti a Loiri, tentano la fuga dal centro di Sassari

I furti a Loiri e la fuga a Sassari.

Serata movimentata quella di venerdì scorso a Sassari, quando i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, supportati dalla Sezione Radiomobile e da personale della Polizia Penitenziaria, hanno arrestato un giovane per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione della Polizia Penitenziaria: due minorenni si erano allontanati dal Centro di accoglienza minorile della città, divelgendo la grata di una finestra e lanciandosi da un’altezza di circa cinque metri. I due ragazzi erano già noti alle Forze dell’Ordine, essendo stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri di Loiri Porto San Paolo per furto aggravato in concorso ai danni di diverse attività commerciali.

Le ricerche congiunte tra carabinieri e Polizia Penitenziaria hanno permesso di rintracciare rapidamente i due minorenni presso la stazione ferroviaria di Sassari, dove si trovavano già in possesso dei biglietti del treno, con l’intento probabilmente di raggiungere l’Oristanese. Durante il fermo, uno dei giovani ha opposto resistenza, scalciando e colpendo sia i militari che il personale penitenziario, mentre entrambi hanno tentato di fornire false generalità. Grazie all’intervento tempestivo, sono stati identificati e condotti in caserma.

Al termine delle formalità, uno dei ragazzi è stato arrestato per la resistenza opposta, mentre entrambi sono stati denunciati a piede libero per evasione. Su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Sassari, che ha coordinato le operazioni, i due sono stati successivamente trasferiti al centro penitenziario minorile di Cagliari.

