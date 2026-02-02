La ciclabile di Arzachena avanza da La Conia verso le spiagge

Arzachena: al via il nuovo tratto della pista ciclabile e pedonale

Ad Arzachena annunciano l’avvio dei lavori per il completamento della pista ciclabile, un’importante infrastruttura per la mobilità dolce. Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale che congiungerà la frazione di La Conia con le rinomate spiagge di Tanca Manna e Mannena.

L’opera si pone l’obiettivo di creare una connessione diretta e sicura tra l’area residenziale e i principali punti di attrazione balneare della zona. L’amministrazione punta a incentivare la mobilità sostenibile, offrendo un’alternativa sicura all’uso dell’automobile. Ma anche migliorare la sicurezza stradale, separando i flussi pedonali e ciclabili dal traffico veicolare. Non ultimo il progetto di valorizzare il paesaggio, permettendo a residenti e turisti di fruire della costa attraverso percorsi dedicati.

Il nuovo tratto rappresenta un tassello fondamentale per la rete ciclabile locale, integrandosi nei piani di riqualificazione che interessano le frazioni costiere. La continuità del percorso tra La Conia e Mannena è considerata un valore aggiunto per l’offerta turistica di Arzachena, rispondendo alla crescente domanda di infrastrutture per il tempo libero e lo sport all’aria aperta.

L’intervento conferma la volontà di investire in un modello di sviluppo territoriale che metta al centro la tutela ambientale e la qualità dei servizi per la comunità.

