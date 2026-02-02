Lavori all’acquedotto, problemi in diversi centri dell’Alta Gallura

Disagi nei comuni dell’Alta Gallura per lavori all’acquedotto di Pattada

Un intervento di manutenzione all’acquedotto di Pattada sta interessando in queste ore diversi centri dell’Alta Gallura. Con potenziali riflessi sull’erogazione domestica durante la serata. Sebbene il cantiere sia localizzato nel territorio di Oschiri, il blocco temporaneo del flusso riguarda principalmente la diramazione verso nord, colpendo l’area del Monte Limbara e dei comuni limitrofi.

I comuni galluresi interessati

Il monitoraggio dei serbatoi è attivo e costante, poiché l’autonomia idrica dei centri urbani dipenderà dalle scorte accumulate. I principali centri galluresi che potrebbero riscontrare cali di pressione o interruzioni sono:

Tempio Pausania

Calangianus

Luras

Aggius

Bortigiadas

In queste località, fino alle ore 19:00, la distribuzione sarà garantita esclusivamente dalle riserve dei serbatoi comunali. È tuttavia previsto che, con l’aumento dei consumi serali, si possano verificare abbassamenti della pressione nelle utenze.

L’attività di manutenzione, condotta dai tecnici di Abbanoa sulla condotta del cosiddetto “ramo nord“, coinvolge marginalmente anche i centri di Berchidda, Tula, Erula e la stessa Oschiri (dove sono in corso le operazioni). L’obiettivo resta il ripristino della piena funzionalità della condotta che alimenta l’intero quadrante.

Al termine dei lavori, previsto per la prima serata, l’erogazione tornerà gradualmente a regime. Si segnala che, durante la fase di riavvio, l’acqua potrebbe presentare una transitoria torbidità dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubature.

Contatti utili: Per segnalare anomalie o guasti specifici nei comuni galluresi citati, è disponibile il numero verde di assistenza 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

