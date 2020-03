L’appello del sindaco per l’estate.

“Cambiate data, posticipatela, ma venite a trovarci a emergenza finita”. Questo l’appello del sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai alle persone che avevano già in programma una vacanza in Sardegna per la prossima estate. Un’idea che richiede un piccolo cambio di ottica sulla stagione che, inevitabilmente, subirà un balzo in avanti e che richiede di porsi già avanti con una massiccia promozione del territorio.

“Siamo ancora in piena emergenza e siamo tutti in apprensione per la nostra salute prima ancora che per le nostre attività economiche – considera Lai -. Per quelle ci sarà tempo, ma non troppo. E bisogna già iniziare a pensarci”.

“Ma quando questo periodo finirà e sarà solo un bruttissimo ricordo, sarà necessario ripartire più forti e coesi di prima – conclude il sindaco di Loiri -. In quest’ottica cerchiamo di promuovere il nostro territorio e incentivare i turisti a non rinunciare alle loro vacanze, saranno fondamentali per far ripartire un’isola intera”.

(Visited 603 times, 605 visits today)