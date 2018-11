Iniziati i lavori a Porto Taverna.

Verrà completamente rifatta la condotta di Porto Taverna, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo. La condotta, chiamata dai tecnici D400, attualmente in cemento, costituisce la dorsale principale dell’acquedotto del Liscia, che distribuisce l’acqua sino a San Teodoro.

Negli ultimi anni, ed in particolare nell’ultimo, la condotta di Porto Taverna è stata oggetto di numerose perdite. Queste hanno creato non pochi disservizi, in particolare, per le popolazioni delle frazioni di Costa Dorata, Porto Taverna, Vaccileddi, Monte Petrosu e Lu Fraili. Per porre fine a questa serie di guasti, adesso, la tratta che va da Cala Finanza a Vaccileddi, sarà sostituita con tubi più moderni in ghisa sferoidale.

