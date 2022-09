Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino a Porto San Paolo.

Al via la settimana che porta al “Rally dei Nuraghi e del Vermentino 2022“. Per preparare alla due giorni di gara, saranno diversi gli eventi che completeranno il programma dell’evento più atteso dell’estate.

Dalle 19 di giovedì 15 settembre, giorno delle verifiche tecniche a Porto San Paolo, in piazza Tavolara e nel lungomare si terrà l’evento organizzato dalla Street Food Sardinia Happy Events. Non solo cibo però, ma una vera e propria emozione gastronomica, in cui diverse culture si intrecciano con le tradizioni locali e si incontrano per regalarvi sapori, odori e sensazioni che accompagnano le persone in un’esperienza del tutto nuova. Alle 20:30 comincerà il concerto dei Duotrio, gruppo composto da Vanessa Bissiri e Carlo Doneddu, musicisti sardi che da anni vivono tra Barcellona e la Sardegna.

Si replica venerdì 16, giorno della partenza del Rally del Vermentino. Dalle 12 riapriranno gli stand Street Food Sardinia Happy Events in attesa dello start della gara fissato per le 14:30.