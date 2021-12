Gli eventi di Natale a Loiri Porto San Paolo.

Un calendario di piccoli e grandi eventi per celebrare il Natale a Loiri Porto San Paolo con uno sguardo più attento ai bambini, ai quali le feste sono dedicate.

Si comincia sabato 11 dicembre con il laboratorio di animazione alla lettura al Centro sociale di Porto San Paolo, dalle 11 alle 13, e al Centro sociale di Loiri dalle 15 alle 17.

Il 18 e il 19 gli zampognari di Sardegna portano la musica natalizia nelle strade del territorio. Il 18 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 nelle frazioni e il 19, dalle 9 alle 13, a Loiri e Porto San Paolo. Sempre il 19, a Porto San Paolo, giochi gonfiabili e animazione per i più piccoli, dalle 15 nel piazzale della chiesa e dalle 16 i personaggi dei cartoon prendono vita accompagnati dalle note della Marching band di Berchidda. L’evento è a cura della R&G music.

Il 21 dicembre giornata di musica e giochi tra le vie di Loiri, con la “Musicoleria” e “Babbo Natale con i suoi folletti musicali” nel pomeriggio e alle 18, nella chiesa di San Nicola, concerto con Maria Giovanna Cherchi accompagnata dal pianista Maurizio Bizzarro.

Il 22 il divertimento si sposta nella piazza del Centro sociale, a Porto San Paolo, con lo spettacolo di Mediterrarte “Circo all’arrembaggio” e “Babbo Natale con i suoi folletti musicali” e la consegna dei regali ai bambini.

Ultimi due appuntamenti il 5 e il 6 gennaio in occasione dell’Epifania. Il 5 a Porto San Paolo con lo spettacolo visionario itinerante tra bolle di sapone e oggetti volanti “Via vai” e l’arrivo della Befana, in replica il giorno dopo per i piccoli di Loiri.

Il calendario di eventi natalizi è organizzato dagli assessorati alla Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport, Servizi sociali e Politiche giovanili.