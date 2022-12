Area marina di Tavolara, il nuovo presidente è Francesco Lai

Il nuovo presidente dell’Amp Tavolara.

L’Amp di Tavolara ha il suo nuovo presidente, mettendo fine al rischio di commissariamento dell’ente. E’ stato trovato l’accordo per la presidenza dell’Area Marina Protetta, dove nella giornata di ieri, presso la sua sede, si è riunita l’Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione, composta dal delegato del Comune di Olbia, Aurelio Caligiore, dal sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai e dalla sindaca del Comune di San Teodoro, Rita Deretta.

L’assemblea, vista la necessità urgente di superare l’impasse che in questi mesi ha rallentato il lavoro dell’Area Marina Protetta, ha deciso, all’unanimità, di nominare Presidente pro tempore il sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, con l’obiettivo di modificare lo statuto entro sei mesi.

Il neo Presidente dovrà portare avanti il progetto politico concordato tra i sindaci dei Comuni Consorziati, che consiste nella modifica dello statuto dell’ente gestore, ed in particolare della procedura di nomina del Presidente del Consorzio.

La modifica, nello specifico, consisterebbe nell’inserimento del principio di rotazione della presidenza, che avrà la durata di un anno e nell’individuazione di un criterio che dirima eventuali e futuri stalli, anche con l’inserimento della figura del vice presidente. Questo nell’ottica di salvaguardare il lavoro dell’Ente e dei suoi uffici. Nella seduta è stata anche rinnovata la delega come direttore pro tempore, all’Ingegnere Davide Molinari, in attesa della predisposizione e pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione del ruolo dirigenziale.

