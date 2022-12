Ad Arzachena il Natale si festeggia con le super frittelle in piazza

Le frittelle per Natale ad Arzachena.

Arzachena si prepara ai festeggiamenti natalizi, con la ”frittellata” della pre Vigilia. Dopo il successo riscosso del precedente evento di Santa Lucia, con la distribuzione delle frittelle, il gruppo folk Santa Maria di Arzachena e il maestro frittellaio Paolo Sanna hanno deciso di fare il bis.

La cucina sarà allestita in via San Pietro, accanto piazza Risorgimento. L’appuntamento inizierà alle 16 del 23 dicembre assieme agli eventi del calendario “100 volte Natale ad Arzachena”, promosso dalla delegata del Comune allo Spettacolo, Nicoletta Orecchioni e dall’assessore al Turismo, Claudia Giagoni. Quest’anno, in occasione del centenario dell’autonomia di Arzachena, l’amministrazione ha voluto organizzare una Festività ricca di eventi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui