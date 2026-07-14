Michael Jordan arriva a Olbia con il suo jet privato da 70 milioni

Michael Jordan torna in Costa Smeralda.

La Costa Smeralda si conferma, ancora una volta, la calamita preferita dal jet set internazionale, capace di attrarre le leggende più luminose dello sport e dell’intrattenimento mondiale. Tra queste, spicca senza dubbio il nome di Michael Jordan, che ha deciso di concedersi un nuovo e attesissimo soggiorno nel paradiso della Gallura. La leggenda assoluta della pallacanestro internazionale ha scelto nuovamente Olbia come punto d’approdo per le sue vacanze estive, catalizzando l’attenzione di appassionati e curiosi che sperano di incrociare lo sguardo del sei volte campione NBA tra le acque cristalline e le calette riservate della Gallura.

Il suo jet da 70 milioni.

A rendere inconfondibile la presenza del fuoriclasse non è solo la sua imponente figura, ma anche il mezzo straordinario con cui solca i cieli di tutto il mondo. Jordan è infatti arrivato in Gallura a bordo del suo inseparabile Gulfstream G650ER, un autentico gioiello di ingegneria aeronautica dal valore astronomico stimato intorno ai 70 milioni di dollari.

Questo non è un semplice jet privato per milionari, bensì un’estensione volante del marchio e della storia stessa di “His Airness”. La livrea esterna sfoggia una verniciatura personalizzata che richiama l’iconico design delle sue celebri sneaker Air Jordan, rendendo l’aeromobile un pezzo d’arte contemporanea immediatamente riconoscibile a livello globale.

Anche la targa del velivolo custodisce un vero e proprio codice cifrato della sua incredibile carriera sportiva. Il codice di registrazione del jet fonde infatti i simboli della sua leggenda: il numero ventitré celebra la maglia storica che lo ha reso un’icona planetaria, il sei rappresenta i leggendari anelli del campionato NBA conquistati con la dinastia dei Chicago Bulls, e infine le lettere MJ firmano l’opera con le sue inconfondibili iniziali.

La sosta dorata a Eccelsa Aviation

Attualmente il lussuosissimo jet si trova parcheggiato sul piazzale di Eccelsa Aviation, l’esclusivo terminal dedicato all’aviazione privata dell’aeroporto di Olbia, che in questo periodo dell’anno si trasforma in un vero e proprio salotto blindato per i super vip che scelgono la Costa Smeralda come meta per le loro vacanze dorate.

L’aereo è stato avvistato sulla pista nella giornata di oggi, 14 luglio. Da lì, il campione è pronto a trasferirsi nel massimo riserbo, forse a bordo di un altrettanto sontuoso yacht, per godersi la Costa Smeralda dal mare. Questa ennesima visita non fa che confermare come la Costa Smeralda non abbia perso un briciolo del suo fascino magnetico, rimanendo il rifugio prediletto per chi esige il perfetto connubio tra totale riservatezza, natura selvaggia e lusso senza compromessi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui