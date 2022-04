I lavori della scuola elementare di Loiri.

Si avvicina la data dei lavori per realizzare la scuola del futuro di Loiri. I lavori per l’istituto, che sorgerà a fianco della sede del palazzo comunale, saranno anticipati dalla cerimonia di posa simbolica della prima pietra che darà il via all’intervento.

Sarà venerdì 22 alle ore 12 l’inaugurazione della scuola, cerimonia a cui parteciperà il sindaco Francesco Lai, il consigliere regionale Giuseppe Meloni, gli assessori regionali Giuseppe Fasolino e Andrea Biancareddu, i rappresentanti dell’arma dei carabinieri, il parroco Don Andrea Raffattellu, il dirigente scolastico e alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Loiri. Un evento organizzato anche con il fine di esprimere la ripartenza per l’intera comunità, dopo l’emergenza sanitaria e quella attuale della guerra in Ucraina.

La nuova scuola permetterà ai bambini e al personale di usufruire di una struttura moderna e sicura. Si chiamerà “scuola arcobaleno” ed è stata finanziata con circa 2 milioni e 100 mila euro dal progetto regionale Iscol@ e con 600 mila euro di risorse comunali. L’edificio accoglierà 3 nuove classi della scuola d’Infanzia e altre 5 della primaria, compresi gli uffici della segreteria, i laboratori, un auditorium e una palestra con accesso anche dall’esterno a disposizione della collettività.