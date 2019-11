A Loiri una giornata di integrazione e condivisione con la comunità straniera

La prima edizione della Giornata dell’integrazione.

Al via questo sabato la prima edizione della Giornata dell’integrazione sostenuta dall’amministrazione comunale e organizzata dall’associazione “Un Chapiteau Parapluie”. Un inno alla diversità che diventa arricchimento. Sono 209 gli stranieri che hanno scelto il territorio di Loiri Porto San Paolo per vivere e lavorare. La comunità più numerosa è quella romena, seguita da quella polacca, marocchina, tunisina. Una convivenza da sempre molto positiva.

La Casa degli Specchi – Incontro Multiculturale è l’atto finale di un progetto più complesso sviluppato dall’associazione “Un Chapiteau Parapluie” e dall’area Socio-culturale del Comune, partito da un’indagine sul territorio per comprendere in modo puntuale la presenza degli stranieri. Ogni portavoce locale delle varie comunità è stato invitato a partecipare all’iniziativa con testimonianze, racconti, canti, danze e altro materiale della cultura d’origine. Decine di persone hanno così aperto le loro case e i loro libri dei ricordi per metterle a disposizione del progetto.

La manifestazione avrà inizio alle 17 e 30 presso la Casa delle farfalle di Mare. Il programma prevede gli interventi del sindaco Francesco Lai, dell’onorevole Giuseppe Meloni alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Juliette Gelsomino e dell’Assessore Filippa Azzena. “Siamo molto felici di ospitare questa iniziativa che ci è stata proposta dall’associazione – commenta il sindaco Lai -. Un pomeriggio di incontro e integrazione tra la comunità locale e quelle di origine straniera, componenti della stessa grande famiglia”.

Dopo i saluti e gli interventi degli amministratori, presentazione delle comunità estere residenti sul territorio, con le video interviste realizzate da Daniela Bandinu e dalla giovane Cara Stendel. Fino alle 23 “il baratto culturale”, il momento di condivisione e interscambio con sapori, danze e musiche. A interpretare le note che arrivano dai paesi di tutto il mondo Alessandro Mazzullo voce, chitarra e oud; Fedro Muliello voce, fisarmonica e percussioni; Gianni Delitala al violino, Luca Mastino al Contrabbasso. La giornata è coordinata da Daniela Bandinu e Fedro Muliello.

